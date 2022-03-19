Künye
Kıbrıs 6
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...

Taçoy, Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasında incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kullanımına tahsis edilen Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

19 Mart 2022 Cumartesi 20:54
30 Okunma
Taçoy, Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasında incelemelerde bulundu
banner108

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır ile birlikte  binayı ziyaret eden Taçoy’a  Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tahsis edilen binanın toplumun dezavantajlı kesimlerine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır ile  istişarelerde bulunan Taçoy, binanın durumu hakkında bilgi alarak; binanın Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına dönük plan ve projeleri için  Adanır ile görüş alışverişinde bulundu.

Taçoy,  Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası ile işbirliği içinde çalışarak binanın atıl durumdan kurtulup sosyal devlet anlayışıyla farklı projelerle topluma yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan TaçoyYeniceköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ifade etmek bizlerin görevidir
Tatar: Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ifade etmek bizlerin görevidir
Erdoğan: 18.00- 22.00 saatleri arası birer saatlik kesinti devam edecek
Erdoğan: 18.00- 22.00 saatleri arası birer saatlik kesinti devam edecek
Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 21.360 test yapıldı, 613 pozitif vakaya rastlandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim