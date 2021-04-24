Tad-Al Pastanesi'nden duyarlı davranış

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Gazi Mağusa’da faaliyet gösteren Tad-Al Pastanesi, son zamanlarda artan kadına şiddet ve çocuk istismarı olaylarına dikkat çekmek için işletme poşetleri üzerine baskı yaptı. Poşetlerin üzerinde “Çocuk Bedenime Dokunma” ve “Kadına Şiddete Hayır” sloganlarının yer aldığı mesajlar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tad-Al Pastanesi yetkilileri yaptıkları açıklamada “Bu sosyal sorumluluk projesi ile vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ettik” diyerek, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda daha duyarlı olunması konusunda vurgu yaptılar.