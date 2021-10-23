TADİLAT NEDENİYLE “KAPALIYIZ”

Başbakanın skandal videosu ile patlak veren siyasi kriz ülkede sürerken herkesin ortak söylediği birkaç konuya değinmek isterim. Bunlardan biri ve ilki “her tarafa rezil olduk”. Olalım tabi hatta daha beter olalım. Toplumlar layık oldukları şekilde yönetilir diyorduk ya hani, kendimizi buna layık görüyoruz demek ki.

Bir diğer söylenti de “yapmasaydı o zaman”. Doğru evet yapmasaydı Başbakan, ama yaptı. Ne yapalım peki şimdi? Asalım mı kendisini? Yada taşlayalım dikili taşın önüne diz çöksün gelen geçen taş atsın ölünceye kadar da devam edelim, öyle mi? Hatta daha ileri gidelim hitler gibi fırına atıp yakalım.

Bir diğer söylem “böyle iş mi olur bıraksın gitsin siyaseti” . Olmaz tabi böyle iş mi olur bıraksın gitsin tabi. Peki nereye gitsin? Nereye giderse içiniz soğuyacak? Siyaseti de bıraksın. Tabi ki bıraksın peki Saner bırakınca yaşanan bunca iğrençlik ne olacak unutacak mıyız? Dilden dile dolaşan mastürbasyon hikayeleriniz bitecek mi?

Bilmediğiniz bir şey söyleyeyim, Perşembe günü Saner’in oğlu okula gittiğinde arkadaşları yüksek sesle kendisi ile dalga geçti. Gençler bir birlerini çok acımasızca eleştiriyor sınıfta başını kaldıramadı tüm gün ağladı. Dahası tüm derslere güneş gözlüğü ve başında kapişonu ile katıldı. Gencecik çocukların elindeki cep telefonunda babasının aptalca yaptığı mastürbasyon videosu dolaşıp duruyor, onların ellerine nasıl ulaştı o video kaydı bilen var mı? Peki ya umursayan var mı?

Okulunda çok başarılı, okul kaptanlığına layık görülen bir gencin psikolojisi ile oynamak işte bu kadar basit bu ülkede. Ben Saner doğru yaptı, iyi yaptı demiyorum muhtemelen kendisi de demiyordur. Zaten yaptığı şeyin bedelini en ağır şekliyle ödüyor, ödeyecek de.

Bir hafta önce siyasetin zirvesinde Başbakan olarak oturan bir adam bugün, yalnız. Etrafında onlarca insan el pençe dururken bugün tokalaşacak insan dahi yok yanında. Bir yıl önce bir ailesi, eşi, çocukları ve kendisine saygı duyan bir sosyal çevresi vardı, bugün hiç biri yok. Sizce de ağır bir bedel ödemedi mi? Sizce kaybedecek neyi kaldı? “E yapmasaydı o zaman” dediğinizi duyar gibiyim. E ama yaptı peki ne kaldı canı mı kaldı kaybedecek? Asalım o zaman kendisini, hep beraber rahatlayalım ve her şey tüm yozlaşmışlığı ile devam etsin.

Taa.. ki kendimize başka bir kurban bulana kadar, yada önümüze birileri başka bir kurban atana kadar. Birileri bir şekilde bu ülkedeki siyaseti, sosyal yaşamı, kültürel yaşamı, ekonomik algıyı dizayn etmeye çalışıyor. Birileri bunu yıllarca yapmaya çalıştı farklı yollardan olmadı şimdi yine birileri bizlerin yozlaşmışlığını, linç kültürü haline getirip KKTC’yi ve KKTC’nin en büyük siyasi partilerinden birini dizayn etmeye çalışıyor. Bu sadece bir hırs olamaz bu sadece o gitsin ben Başbakan olayım derdi olamaz. Eğer öyleyse KKTC’yi kapatın. Eğer gerçek, sadece makam koltuğu, siyasi güç kaygısı ise samimi söylüyorum yere batsın sizin siyasetiniz de anlayışınız da insanlığınız da. Dediğim gibi Saner’in yaptığını asla doğru bulmuyorum,kimse alkışlasın da demiyorum ama Saner ne yaptıysa kendine yaptı bedelini de ödüyor. Sonrasında gelişen olaylar ise bu ülkede kayışın koptuğunu gösteriyor.