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TAGEM ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği geliştirilecek

06 Aralık 2019 Cuma 20:15
TAGEM ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği geliştirilecek

Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Merkezi (TAGEM) ve KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında varolan işbirliğinin geliştirilerek, yeni projelerin hayata geçirilmesi yönünde karar alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde bulunan TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ve Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan başkanlığındaki TAGEM heyeti, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile çalışmalar yürüttü.

İki kurum arasında yer alan Tarımsal Alanda İşbirliği Protokolü kapsamında, 10. Araştırma Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıda, devam eden ortak projeler ve yeni teklif projeleri görüşüldü. Uzmanlar, hale hazırda yürütülmekte olan projeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca, dört yeni teklif projenin de hayata geçmesi yönünde karar üretildi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

İki kurum arasındaki varılan ortak mutabakat ile ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle bitkisel üretim ve hayvancılık alanında varolan çalışmaların artırılması, ihtiyaç duyulması halinde TAGEM’e bağlı müdürlüklerin bünyesindeki laboratuvarlardan faydalanılması ve yine ihtiyaç duyulması halinde teknik personelin ilgili enstitülerde hizmet içi eğitim desteği sağlanması kararı alındı. 

Heyet, ziyaret çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı araştırma istasyonlarında incelemelerde bulunarak, projeler hakkında bilgi aldı.

BAKAN OĞUZ, TAGEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ve Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan başkanlığındaki TAGEM heyetini kabul etti.

Heyet, TAGEM’in çalışmaları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürütmekte oldukları işbirliği konularında Bakan Oğuz’a bilgi verdi. Toplantıda, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

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