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Tahir Budaqov: Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz

UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Lefkoşa Concorde Hotel’de Ortak Basın Toplantısı düzenliyor...

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:56
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Tahir Budaqov: Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz



-CANLI AKTARIM

 Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
-Tüm Kıbrıs Türk halkını selamlıyorum.
-Azerbaycanla Kıbrıs Türklerini birleştiren bir çok nokta var. Milli varlığımızı korumamız için büyük mücadeleler verdik. Muhtelif zamanlarda öz halkının milli varlığının korunması için iki halk da çok büyük sınavlardan geçti. 
-Azerbaycan'ın dünyada tek olmadığını gösteren en büyük varlık Azerbaycan-Türkiye kardeşliği oldu.  
-Üç ülke arasında münasebet kurulması, tüm açılardan iyi ve hayırlı olacaktır. Bu münasebetlerin artırılmasını diliyoruz. 
-Çok faydalı bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte de 3 ülkenin dayanışması birliği en iyi şekilde devam eder ve 3 ülke projelerini hayata geçirebilir.

Anahtar Kelimeler:
UBPAK PartiYeni Azerbaycan PartisiTahir Budaqov3 Devlet Bir MilletNuman Kurtulmuş
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