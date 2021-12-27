Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

Tahir'den iyi haber

Lefkoşa'nın simge isimlerinden Tahir'in sağlık durumu iyiye gidiyor

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:35
423 Okunma
Tahir'den iyi haber
banner108

Tahir'in kardeşi Gazi Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

"TAHİR'imiz duyarlı insanımızın bağışladığı kanlar, sosyal medyada sergiledikleri göz yaşartan paylaşımları, mesaj ve telefonla doğrudan kurdukları temas ve gönderdikleri pozitif enerji sayesinde hayata tutundu. Kan bağışında bulunan, bu amaçla büyük özveri sergileyen tanıdığımız tanımadığımız herkese, gazeteci dostlara, YDÜ İletişim Fakültesi hocalarına ve KTBK Komutanlığı'na gönülden teşekkür ederiz. Sağolun, varolun. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman 51. yıl kutlamasında vurguladı: Yaptık, yine yaparız
Erhürman 51. yıl kutlamasında vurguladı: Yaptık, yine yaparız
Grev var, eğitim yok
Grev var, eğitim yok
Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!
Güney'de günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim