Tahir'den iyi haber

Tahir'in kardeşi Gazi Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

"TAHİR'imiz duyarlı insanımızın bağışladığı kanlar, sosyal medyada sergiledikleri göz yaşartan paylaşımları, mesaj ve telefonla doğrudan kurdukları temas ve gönderdikleri pozitif enerji sayesinde hayata tutundu. Kan bağışında bulunan, bu amaçla büyük özveri sergileyen tanıdığımız tanımadığımız herkese, gazeteci dostlara, YDÜ İletişim Fakültesi hocalarına ve KTBK Komutanlığı'na gönülden teşekkür ederiz. Sağolun, varolun. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin."