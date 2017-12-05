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“Tahribat bu hızla ilerlerse toprak yasası çıkarmak bir anlam ifade etmeyecek”

Ülkede “Toprak Koruma Yasası” olmadığına dikkat çeken Ercilasun, “Tahribat bu hızla ilerlerse yasa çıkarmak bir anlam ifade etmeyecek” dedi.

05 Aralık 2017 Salı 15:57
“Tahribat bu hızla ilerlerse toprak yasası çıkarmak bir anlam ifade etmeyecek”
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Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun, Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, son 15 yılda ülkedeki tarım arazilerinin yaklaşık 20 bin dönüm azaldığını kaydetti.

Ülkede “Toprak Koruma Yasası” olmadığına dikkat çeken Ercilasun, “Tahribat bu hızla ilerlerse yasa çıkarmak bir anlam ifade etmeyecek” dedi.

Binaların tarım arazilerinin üstüne yapıldığını, tarımsal arazilerin imara açıldığını, yol yapımı için kullanıldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun, bu konuda acil eylem planı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. 

Ercilasun, “Çölleşmeyle mücadele stratejilerinin hazırlanması sürdürülebilir tarımsal üretim için önemli” dedi.

Toprakların korunması ve gelecek nesillere doğru taşınması gerektiğini vurgulayan Ercilasun, her yıl dünyada 12 milyon hektarlık tarım alanının kaybolduğunu kaydetti. 

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