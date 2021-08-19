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Tahsin Ertuğruloğlu, Hulusi Akar ile görüştü.

İstanbul’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:50
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Tahsin Ertuğruloğlu, Hulusi Akar ile görüştü.

Görüşme, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında gerçekleşti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar, görüşmede Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değindi. Akar, yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Akar'ın ayrıca, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da ifade ettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu, İstanbul'da ayrıca Haber Global’de Günün Nabzı programına canlı yayında konuk oldu ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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