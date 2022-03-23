Künye
Kıbrıs 10
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Flaş Haber
Bir zam da alkole!
Kapat

Tahsin Ertuğruloğlu: İİT kararlarının hayata geçirilmesinin zamanı geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) yaptığı çağrıda, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs ile ilgili çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini belirtti.

23 Mart 2022 Çarşamba 19:45
12 Okunma
Tahsin Ertuğruloğlu: İİT kararlarının hayata geçirilmesinin zamanı geldi
banner108

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, 1963'ten bu yana Kıbrıs Türklerinin insan haklarından mahrum edildiğini ve yaşamın tüm alanlarında adaletsiz bir izolasyona maruz kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, İİT üye ülkelerinin Kıbrıs'taki durum konusundaki kararlara sadece bağlı kalmayacaklarına ve ilgili kararları Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonu ortadan kaldırmak için eyleme dönüştüreceklerine inandığını ifade etti.

İİT'ye çağrı yapan Ertuğruloğlu, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs konusunda çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasını, "hiçbiri adayı bir bütün olarak temsil etmeye hakkı olmayan iki ayrı, egemen devletin bulunduğu bir ada" olarak nitelendirerek Kıbrıs meselesine yaklaşımlarının bu gerçekliği hesaba katması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın KKTC'ye sağladığı destek sayesinde adil bir dünyaya ilişkin umutlarının hala var olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'ye tüm alanlarda verdiği destek için teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufan Erhürman: Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz!
Tufan Erhürman: Biriken öfkenin boyutunun farkında bile değilsiniz!
KTEZO: Yeniden yola çıkmaktan başka çare kalmadı
KTEZO: Yeniden yola çıkmaktan başka çare kalmadı
Evren: Özel sektör güçlendikçe memleket kalkınacaktır
Evren: Özel sektör güçlendikçe memleket kalkınacaktır










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim