Tahsin Ertuğruloğlu ve Maria...

Kormacit Köyü ve Maria’nın muhtar adaylığı ülkenin bazı kesimleri tarafından çok tartışılan bir konu halini aldı. Oysa tartışmaya açık olduğu kadar tartışmaların anlamsızlaştığı da ortada.

Tartışanlardan farklı olarak bakış açınıza yeni bir boyut kazandırmak için yazıyorum bu yazıyı. Baştan belirteyim, kimsenin tarafı değilim.

Maria Skoullou ülkenin bir çok kesimi tarafından işletmiş olduğu restoranda sergilediği performanstan tanınıyor.

Sevildiği de bir gerçek. İnsani tutumu, güler yüzü ve hizmeti ile seviliyor. Ama zaten “ESNAF” olmanın gereği de bu değil midir?

Yani hangi butik restorana gitseniz sahibi oradaysa sizinle ilgilenmesi, sohbet etmesi, adınızla hitap etmesi hatta arada masanıza oturup sizinle espri yapması ve sizi gülümsetmesi hoşunuza gitmez mi?

Objektif olmak gerekirse evet hoşumuza gider kendimizi özel hissederiz, dahası değerli hissederiz. Ülkedeki tüm esnaflar aynı mantaliteyi gütse hiçbir yer boş kalmaz. Yani Maria Skoullou sizin dostunuz yada arkadaşınız değil. Fazlaca ruhsuz gelebilir bazılarına bu yazdığım ama gerçek bu. Kadın sadece iyi bir Esnaf, işini iyi yapan bir işletmeci o kadar.

Dost, arkadaş dediğiniz kişi sizi sadece kendi mekânında gören kişi değildir. Bu sözle burada tamamlayım. Gelelim muhtar adaylığı için başvurusuna.

Nasıl başvurmuş, süreç nasıl işletilmiş Maria tarafından sosyal medyasında yazdıklarından öğrendik zaten. Dışişleri Bakanlığını yerden yere vurulması ve ırkçılıkla suçlanmasını da izledik.

Sonrasında Maria cevaben, “Temiz kağıdı” bir diğer adıyla “Sabıka kaydını” yayınlayarak bu belge temiz olduğumu göstermiyor mu diye sordu.

Belli ki, resmi, makamlar bu polemiğe girmek istemiyor. O zaman ben söyleyeyim ; HAYIR GÖSTERMİYOR

O elinizde tuttuğunuz belge sizin KKTC sınırları dâhilinde herhangi bir adli olaya karışmadığınızı, hakkınızda yargılanarak bir hüküm alınmadığını gösteriyor ama bu sizin “Güvenlik soruşturmanızın” olumlu olduğu anlamına gelmiyor.

Ülkemizde değil siyasi bir konum kazandıran muhtar olmak, yabancıların konut alımı ile ilgili dahi güvenlik soruşturması yapılması yasa ile düzenlenmiştir hatırlatmak isterim.

Rum kökenli Maria’nın muhtarlığı, yaşadığı bölgenin statüsü bakımından normal, e ne olmuş yani diyebileceğimiz ve gösterilmeye çalışıldığı gibi sıradan bir durum değildir. Yani adaylığı KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından cevaben uygun görülmemişse ve bir de Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise bazılarına bal kaymak gibi gelebilir. Peki ya bu cevabı veren Dışişleri Bakanlığı makamında Erdil Nami, Kutlay Erk, Kudret Özersay olsaydı? Cevap değişmeyecekti ama bazı kesimler IRKÇILIK da demeyecekti. O halde bir de buradan bakın diyelim ve kısa keselim.