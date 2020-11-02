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Tahta sopalarla adam dövdüler

5 kişi elindeki tahta sopalarla bir kişiyi ciddi şehilde darp etti.

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
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Tahta sopalarla adam dövdüler

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.11.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25), ortak bir amaç için bir araya gelip ellerinde kanunsuz olarak bulundurdukları tahta sopalarla Cafe Pascucci isimli iş yerine girerek halkın huzur ve sükûnunu bozmak suretiyle, orada müşteri olarak bulunan Ahmet BAYIR’ın vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak ayakları ve ellerindeki sopalarla adı edilene vurup ciddi şekilde darp etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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