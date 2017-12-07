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Tajani, adadaki temaslarını Güney Kıbrıs ile sınırlı tuttu

Burcu, AP Başkanı Tajani’nin adada yapacağı temasları Güney Kıbrıs ile sınırlı tutmasını eleştirdi: "Temasları sadece Güney Kıbrıs İle Sınırlı Tutması, Kıbrıs Türk toplumunu yok saymak anlamındadır”

07 Aralık 2017 Perşembe 16:55
Tajani, adadaki temaslarını Güney Kıbrıs ile sınırlı tuttu
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’nin adada yapacağı temasları Güney Kıbrıs ile sınırlı tutmasının, Kıbrıs Türk toplumunu yok saymak anlamı taşıdığını vurguladı. 

Yazılı açıklama yapan Burcu, “Tajani’ye, Kıbrıs Türk toplumunun iki eşit toplumdan biri olarak, bu coğrafyada Rum toplumu kadar hak sahibi olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca şunu da hatırlatmak isteriz ki; Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs için ayrılan 6 sandalyenin 2’si Kıbrıslı Türklere aittir ve Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmiştir. AP Başkanı da bu gerçeğin idraki içinde olmalı, bu haksızlığın giderilmesine katkı yapmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Tajani’nin bu adada eşit haklarıyla var olan Kıbrıslı Türklerle temastan kaçınmaması gerektiğine vurgu yapan Burcu, önceki AP Başkanı Martin Schulz’un bu gerçekliği dikkate alarak Kıbrıs’a daha önce yaptığı ziyarette kuzeye geçerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile makamında görüştüğünü ve AP çatısı altında da bir araya geldiğini hatırlattı. 

Burcu, “Durum bu iken bu göreve yeni gelen ve Kıbrıs’a ilk ziyaretini yapmakta olan Tajani’nin Kıbrıs Türk tarafı ile temastan kaçınması, hiçbir şekilde bulunduğu makama uygun bir davranış değildir” diye ekledi. 

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Son Güncelleme: 07.12.2017 17:01
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