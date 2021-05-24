TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, özel gündemde yer alan işler bölümünde TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

İlk sözü alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TAK’ın haber alma özgürlüğü bağlamında çok önemli bir kamusal görev yerine getirdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemde kurumun kendisine bağlı olduğunu anımsatan Özersay, görüşülen bütçe tasarısının bakanlığı döneminde hazırlandığını belirtti.

Özersay, personel ihtiyacıyla ilgili az sayıda personel istihdam edildiğini ve alınan personelin Kamu Hizmet Komisyonuna üzerinden adil ve liyakate dayalı olarak yapılmasına özen gösterildiğini söyledi.

Kurumun bina ve personel sorunun devam ettiğini dile getiren Özersay, TAK’ın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kurumun tarafsız ve basın ilkelerine uygun şekilde yayın faaliyetlerini sürdürmesinin önemine değinen Özersay, kurumda görevlendirdikleri personel bağlamında, kurumun herkese tarafsız ve basın ilkeleri çerçevesinde yayın yaptığını vurguladı.

Özersay, yerleşmeye başlayan bu ilkenin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin esas olduğunu dile getirdi.

Hükümete mensup bir milletvekili olan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin BRTK’da kendisine fırsat eşitliği tanınmadığını söylediğini anımsatan Özersay, TAK’ta böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, bunun sebeplerinin iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, BRT’den yana bir şikayet dile getirmediklerini ancak hükümet milletvekilinin bunu dile getirdiğine işaret ederek, TAK’ta tarafsızlığa saygı duyulmasının değerinin bilinmesi temennisinde bulundu.

Özersay, yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, halkın haber alma özgürlüğünü devletin sağlaması gerektiğini, dolayısıyla TAK’ı iyi bir noktaya getirmenin devletin görevi olduğunu belirtti.

TAK için ayrılan bütçenin buna yeterli olmadığını söyleyen Angolemli, kurumun kapasitesinin şu anda yeterli olmadığını kaydetti.

TAK’ın bina sorununun devam ettiğini, bütçede de buna para ayrılmadığını söyleyen Angolemli, personel eksikliği bulunduğundan kurumun görevini tam olarak yerine getirmediğini belirtti.

Angolemli, pandemi döneminde bina yetersizliğinden ötürü personelin üst üste çalıştığını kaydetti.

Hüseyin Angolemli, tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oylandı. 23 milletvekili kabul, 8 milletvekili ise ret oyu verirken, 17 milletvekili oylamaya katılmadı.

