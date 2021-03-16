Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

TAK YÖNETİM KURULU’NA HÜKÜMETİ TEMSİLEN KARAMAN VE KARAAZİZ ATANDI

 Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Züleyha Karaman ve Aziz Karaaziz atandı.

16 Mart 2021 Salı 11:34
225 Okunma
TAK YÖNETİM KURULU’NA HÜKÜMETİ TEMSİLEN KARAMAN VE KARAAZİZ ATANDI

Halen bu görevi sürdüren Aytuğ Türkkan ile Sezgin Madencioğlu ise bu görevden alındı.

Bakanlar Kurulu’nun atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karaman ve Karaaziz, TAK Yönetim Kurulu’na üç yıllık süre için görevlendirildi.

BEYAZBAYRAM BAKÜ’DE GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan KKTC Antalya Başkonsolosu olarak görev yapan Müdür Temsilci Mustafa Kemal Beyazbayram, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Bakü Temsilcisi olarak atandı.

Bakanlar Kurulu Beyazbayram’ın Bakü Temsilcisi olarak 31 Temmuz 2022’ye kadar görev yapmasına karar verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
Güney Kıbrıs’ta gençler siyasilere güvenmiyor
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim