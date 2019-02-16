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Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

Zanlı bugün tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:36
Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinden 14 Şubat tarihinde firar eden mahkum Gökhan Takımcılar önceki gün Dörtyol bölgesinde tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemde mesele le ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 14 şubat tarihinde 10.00 raddelerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir Ambar Açma meselesinden dolayı 18 ay hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevinin Güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol köyünde tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru Taşlı zanlının yeni yakalandığını cezaevinden kaçmasına yardım eden olup olmadığının araştırılacağını ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek tahkikatın selamaeti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 16.02.2019 16:47
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaGökhan TakımcılarFirarMerkezi Cezaevi
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