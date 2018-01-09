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Taksi sahibi ile şoför tartıştı, olay polise yansıdı!

Ticari araç sahibiyle şoför arasındaki anlaşmazlık polise yansıdı. Şoföre şiddet tehdidinde bulunan 2, kendini polis olarak tanıtan 1 kişi tutuklandı...

09 Ocak 2018 Salı 14:23
Taksi sahibi ile şoför tartıştı, olay polise yansıdı!
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Girne’de ticari araç sahibiyle aracın şoförü arasındaki anlaşmazlık polise yansıdı.  Şoföre şiddet tehdidinde bulunan 2 kişi ile kendini polis olarak tanıtan 1 kişi tutuklandı.

Olay dün Girne’de oldu. T.E. (E-38), adına kayıtlı ticari taksiyi kendisine teslim etmediği gerekçesiyle, şoför Erdal Alan’a,  arkadaşları S.K.(E-37) ve B.Y. (E-38) ile birlikte şiddet tehdidinde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, B.Y. , araçta uyurken bulduğu  Alan’a kendisini polis olarak tanıttı ve aracın kapısını açmasını sağladı.  S.K. aracın camını taşla kırmak için elini kaldırdı ve uygunsuz tavırda bulundu. T.E ise aracı kendisine vermezse ve polisi ararsa Erdal Alan’ı öldürmekle tehdit etti. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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