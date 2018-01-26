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Taksi savrula savrula araçlara çarptı

Lefkoşa'da dün sabah beş aracın karıştığı trafik kazası, hasarla atlatıldı....

26 Ocak 2018 Cuma 10:41
Taksi savrula savrula araçlara çarptı
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Halkın Sesi gazetesinden Murat Aslan'ın haberine göre; kaza, Yenişehir Atatürk Caddesi üzerinde saat 07:10 raddelerinde meydana geldi.

TKM 799 plakalı salon aracı batıya doğru kullanan Turgut Kara, önünde aynı istikamete seyreden ve sinyal verip sağa dönüşe geçen Hülya Tekinalp yönetimindeki JA 237 plakalı aracı dikkatsiz şekilde sağından geçmeye çalıştığı esnada, aracının ön kısmı ile JA 237 plakalı aracın sağ yan kısmına sürter şekilde çarptıktan sonra ileriye doğru savruldu ve Nesibe Güler tarafından park halinde bırakılan FD 684 plakalı salon araca çarptı.

Yine hızını alamayan TKM 799 plakalı araç, yola savrularak bu kez de Hasan Çivi yönetimindeki HP849 plakalı kamyonete çarptı.

Bu çarpmada da duramayan TKM 799 plakalı araç, savrulup Hayri Bender tarafından park halinde bırakılan JU 687 plakalı araca vurduktan sonra durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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