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Taksici 3 kişi tarafından darp edildi

Lefkoşa’da, bu sabahın ilk saatlerinde bir taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

27 Eylül 2020 Pazar 13:17
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Taksici 3 kişi tarafından darp edildi

Lefkoşa’da, bu sabahın ilk saatlerinde bir taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde S.D.(E-29), Ö.Y.(E-21) ve E.Ö.D.(E-28), aralarındaki tartışma nedeniyle Mehmet Başçoban’ı kullanımındaki ticari takside otururken darp etti.

Başçoban’ın burun kemiği kırıldı, bahse konu şahıslar tutuklandı.

GÜZELYURT’TAKİ BİR ARAZİDEN ÇALDIKLARI EŞYALARI HURDACIYA SATAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Güzelyurt’taki bir araziden çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı.

16 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında, Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi diye bilinen mevkiinde, Salih Alioğlu’na ait arazide atıl durumda bulunan alüminyum kapı, 2 buzdolabı, buzdolabı motoru, elektrik panosu kutusu, 3 sondaj borusu,1 klima dış ünite kasası ve muhtelif hurda malzemeleri çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-20) ve İ.K. (E-16) tutuklandı. Çalınan malzemelerin Aydınköy’deki bir hurdacıya satıldığı, sahtekarlıkla para temin edildiği de tespit edildi.

SİPAHİ’DE YASAK PULYA AVINA SUÇÜSTÜ…

Sipahi köyünün doğusunda, Rahibeler mevkiinde kanunsuz olarak pulya avlayan bir kişi, dün akşam suçüstü yakalandı.

File ve ses bandı kullanarak, avlanması yasak 38 pulya kuşunu avladığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edilen N.A.(E-42) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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