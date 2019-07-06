Taksici Yayaya Çarptı!

Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında bugün saat 01:40 raddelerinde Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan KILIÇ (E-41) yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun Doğu kısmından Yolun Batı kısmına yaya olarak geçmeğe çalışan Yunus ALKAN (E-20)’a aracının sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Yunus ALKAN Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahaade altına alındı. Araç sürücüsü Ayhan KILIÇ tutuklanmış olup tahkikat devam ediyor.

KAYNAK:HABERKIBRIS