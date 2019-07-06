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Taksici Yayaya Çarptı!

Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden taksici Ayhan KILIÇ, o esnada yolu yaya olarak geçmeğe çalışan Yunus ALKAN'a çarptı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20
Taksici Yayaya Çarptı!

Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında bugün saat 01:40 raddelerinde Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan KILIÇ (E-41) yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun Doğu kısmından Yolun Batı kısmına yaya olarak geçmeğe çalışan  Yunus ALKAN (E-20)’a aracının sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Yunus ALKAN Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahaade altına alındı. Araç sürücüsü Ayhan KILIÇ tutuklanmış olup tahkikat devam ediyor.

KAYNAK:HABERKIBRIS

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Halk 2019-07-06 10:33:28

Zaten bu taksiciler yuzunden gunde bircok kez insanlar sinir krizi gecirir yollarda, kimse taksicilere bisey deyemez hemek kimsinsen ben senelerdir soforculuk yaparim isimi sen mi ogretecen. Biri dur deyemeyor cunku birlikdirler biri bisey soylediginde aninda 10 kisi olurlar, bence taksilere ve otobuslere daha dogrusu halki tasiyan araclarin kontrolu daha golay saglamak icin polise bagli gps cihazi baglatilmasi gerekir en azindan asiri hiz yapmalari engellenir

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