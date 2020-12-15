TAKSİCİLER BÖLME ZORUNLULUĞU NEDENİYLE HÜKÜMETE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kamil Gözay, bir takım kısıtlamalardan dolayı ekonomik olarak girdikleri sıkıntıya dikkat çekti ve şoför ile yolcu arasına şeffaf bölme yaptırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklamasında, maddi olarak zaten çökme noktasına geldiklerini kaydeden Gözay, “Taksiciler devletin ‘emri’ ile bu plastiği veya benzeri bölmeyi hangi para ile yaptıracak ya da daha da komiği nereden kimden bu ürünü temin edecek? “ dedi.

Taksicilerin arabalarına aldıkları müşterinin korona taşıyıcısı olma ihtimaline rağmen ekmek parası peşinde koştuğunu belirten Gözay, devleti “iş bilmezlikle ve düşüncesizlikle“suçladı.