Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Flaş Haber
Covid-19’dan bir ölüm daha
Kapat

Taksiciler, Çatalköy-Girne anayolunda eylem yaptı

Bir grup taksi işletmecisi, korsan taksiciliğe dikkat çekmek amacıyla bugün Girne-Çatalköy anayolunda eylem yaptı.

20 Mart 2022 Pazar 14:30
0 Okunma
Taksiciler, Çatalköy-Girne anayolunda eylem yaptı
banner108

Çatalköy Taksiciler Birliği, Birleşik Taksiciler Birliği, Gazi Mağusa Taksiciler Birliği, Ercan Taksiciler Birliği ve Lefkoşa Taksiciler Birliği, eylemle ilgili ortak açıklamalarında,  sektörün en büyük kanayan yarası korsan taşımacılıkla mücadele konusunda verilen mücadelede bugüne kadar sonuç alınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, “Bugün burada toplanıp, basın açıklaması yapma sebebimiz denetimsizliğin ve siyasi iradenin korsan taşımacılığa karşı herhangi bir çalışma yapıp, tedbir almaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasıdır” denildi.

Ülkenin birçok yerinde hotel ve casinolar bünyesinde taşımacılık yapılmasının hukuka aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, tek geçim kaynağımızı, ekmeğimizi elimizden almaktır. Diğer bir ifadeyle alın terimizi çalmaktır” ifadesi kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Devletimiz ve kurumlarımız korsan taksicilikle ilgili üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için yasal taksiciler olarak bizler, bu işletmeler ve korsan taşımacılık yapanlarla karşı karşıya. Gelip, ekmeğimizi savunmak zorunda bırakılıyoruz. Son zamanlarda bu yüzden istenmeyen olaylar meydana gelmiştir ve gelmeye devam edecek. Bu bir ekmek kavgasıdır taksicilerin ekmeğini çalıyorlar”

Devlete, bakanlığa ve polise “görevinizi yerine getirin” çağrısı yapılan açıklamada, ilgili yasal düzenlemenin de ivedilikle meclisten geçirilmesi istendi. Açıklamada, “Aksi taktirde her geçen gün daha şiddetli eylemlere baş vuracağız” denildi.

Anahtar Kelimeler:
GirneÇatalköy AnayoluTaksicilerEylemKorsan Taksiciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye ve Kıbrıs'ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” isimli panel düzenleniyor
“Türkiye ve Kıbrıs'ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” isimli panel düzenleniyor
Covid-19’dan bir ölüm daha
Covid-19’dan bir ölüm daha
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışacak
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim