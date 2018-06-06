Havadis gazetesinden Devrim Demir'in habeine göre; Türkiye’de şampiyonluğu bulunan ve adaya girer girmez Şahin Karaçor isimli taksicinin belini kırarak gündeme gelen Ceyhun Tokmak’ın Girne Ağır Ceza Mahkemesindeki davası devam ediyor.

Tokmak’ın avukatının ‘Tahrik’ iddiası üzerine duruşmanın seyri geçtiğimiz hafta değişirken, başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada, beli kırılan taksici Şahin Karaçor, dün tanık olarak dinlendi.

Karaçor, tanık kürsüsünde önce Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in sorularını cevaplayarak, olay gününü anlattı.

“Taksiden inerek küfürlerle yumrukladı”

Şubat ayında kullanımındaki ticari taksi içinde yolcu olarak bulunan Ceyhun Tokmak tarafından uğradığı saldırıyı anlatan Şahin Karaçor, olay günü kendisinin duraktan arandığını ve olayın gerçekleştiği otele gittiğini anlattı.

Karaçor, sanık Ceyhun Tokmak’ın yanında bir kadın ve bir erkekle taksiye bindiğini kadının ayakta duramayacak kadar alkollü olduğunu ve Tokmak’ın kadını Lefkoşa’da bulunan bir gece kulübüne bırakmasını istediğini söyledi.

Karaçor, “Ben istedikleri yere götürmediğim için benden geri dönmemi istediler ve otele geri döndüm. Tokmak’ın arkadaşı ve kendi indi kızın inmesini beklerken, aniden kapım açıldı ve Ceyhun Tokmak küfürler ederek beni yumruklamaya başladı, gerisini hatırlamıyorum bayıldım” dedi.

Görüntüler izlendi

Şubat ayında Girne’de bir otelin önünde yaşanan olay ise dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde izlendi.

Görüntülerde, sanığın Karaçor’u defalarca yumruklayarak etkisiz hale getirdiği ve çevredekilerin müdahale ettiği görüldü.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, davanın ara kararı için duruşmayı ileriki bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.