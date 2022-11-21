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Taksim Sahası’nda sona doğru

Başbakanlık Spor Dairesi, geçtiğimiz günlerde ara bölgede bulunan tarihi Taksim Sahası’nı yeniden hayata geçirebilmek için başlattığı çalışmalarda sona geldi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 15:43
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Taksim Sahası’nda sona doğru



Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu Taksim Sahası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Taksim Sahasını yeniden ülke gençliğine kazandırmak adına başlattıkları çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

Cahitoğlu, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları protokol sonrasında Taksim Sahası ile ilgili olarak başlattıkları çalışmanın sonuna geldiklerini söylerken, zemin tevsiyesinin hazır olduğunu direnaj sistemininde tamamlandığını ifade etti.

Zemine serilecek halının da en geç yarın ülkede olacağını belirten, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, herşeyin yolunda gitmesi durumunda 15 Aralık tarihinde sahadaki tüm çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

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