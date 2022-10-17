Taksim Sahası’nın yapım ve onarım çalışmalarına başlandı

KKTC’deki spor tesislerinin etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi konularında destek olan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (YİGM), Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’ne gelen talepleri inceleyerek Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait olan Taksim Sahası’nın yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

Uzun süredir spor faaliyetleri açısından kullanılamaz durumda olan Lefkoşa’daki Taksim Sahası, Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle Kıbrıs Türkü gençlerin en iyi imkânlarla faydalanabilecekleri ve sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan haline gelecek.

52x98mt ölçülerinde, FİFA QUALİTY belgeli, etrafı tel örgü ile çevrili sentetik yüzeyli futbol sahasının yapımı bir ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

“Taksim Sahası, Zahra (Mula) ile Yiğitler (Kaytaz Ağa) burçları arasında bulunan ve Osmanlı döneminde cirit oyunları için kullanılan, bu nedenle Cirit Hisarı olarak da adlandırılan alanda bulunmaktadır.

Saha, 3 Ocak 1930 yılında kurulan köklü Çetinkaya Türk Spor Kulübü tarafından kullanılmış, ayrıca Kıbrıs Türkünün milli gün kutlamalarına evsahipliği yapmıştır. Tüm Türk kulüpleriyle birlikte Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün Rumlar tarafından Ada sathındaki müsabakalardan dışlanması ile birlikte, saha “Taksim Sahası” adıyla kullanılmaya başlanmıştır.”