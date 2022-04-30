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Taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim El Ahmed yaşamını yitirdi. Taksi sürücüsü tutuklandı

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:02
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Taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde Muhammed Hakan D. idaresindeki taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İbrahim El Ahmed'e çarptı.

Yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmed, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücü, kazadan yaklaşık bir saat sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, refüjden bir anda yola çıkan çocuğa taksinin çarpması, sürücünün kaçması ve vatandaşların yaralı çocuğun yardımına koşması yansıdı.

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