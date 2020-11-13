TALAT: “ANNAN PLANI’NA EVET DEMEK ÇOK ÖNEMLİYDİ”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Annan Planı’na evet demenin çok önemli olduğunu söyleyen Talat, “Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bana, ‘Annan Planı’na evet demenizle, bize büyük iyilik yaptınız’ dedi. Çünkü bu Türkiye ekonomisi için de çok önemliydi. O dönem gerçekten Avrupa Birliği perspektifi olan bir yönetim vardı” dedi.

Türkiye’nin AB müzakerelerini de değerlendiren Talat, “Türkiye AB kriterlerini uygularsa, bence AB’ye girebilir” dedi.