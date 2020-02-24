Talat: “Bölünmeler gelecekte bize acı veren sonuçlar doğurabilir”

Eski Cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat Sim Tv’de Serkan Soyalan’ın sunduğu Radyo Gazetesi programına konuk oldu.

Gündeme dair görüşlerini dile getiren Mehmet Ali Talat, “İngiltere’ye direkt uçuşlardan bahsediyorlar. Brexit’ten sonra yeni avantajlardan bahsediyorlar. Hatırlatayım ki ben cumhurbaşkanı olduğum dönemde İngiltere’de İngiliz hükümeti dava edildi, direkt uçuşlara izin vermiyor diye” dedi.

“ZAMANINDA HER İŞE KARIŞAN BİR DENKTAŞ VARDI”

Cumhurbaşkanlarının hükümetlere birlikte çalışma ya da hükümetin işlerine karışma konusundaki soruyu da yanıtlayan Talat, “Zamanında her işe karışan bir Denktaş vardı. O yüzden UBP ile arası açıldı. DP ortaya çıktı Eroğlu- Denktaş kavgasından. Denktaş hükümetin çalışmalarına yön vermeye çalışıyordu. Sonra Eroğlu-İrsen Küçük kavgası oldu Eroğlu hükümetin işlerine karıştığı için. Hatta iddialara göre ihale komisyonunu bile Sayın Eroğlu etkilerdi. İrsen küçük de buna bozulurdu. Onlar da bir birine girdi. UBP bir daha bölünmüş oldu. Sonra Mustafa Akıncı cumhurbaşkanı oldu. Tabanı olmadığı için yönlendiremezdi. Kıbrıs sorununu yönlendiremediğine göre nasıl yönlendirecekti zaten” dedi.

Kendi döneminde söz konusu durumda çok dikkatli olduğunu dile getiren Talat, “Benim cumhurbaşkanı olduğum dönemde hükümet bazı arazilerin satışına karar vermişti gelir elde etmek için. Ben de görüşmelere gidiyorum. ‘Sakın ha’ dedim nedir yaptığınız. Görüşmeleri sabote edersiniz bunu yaparsınız. Durdurdular” diye konuştu.

“KIBRIS SORUNUNA YOĞUNLAŞMAK ZORUNDAYIZ”

“Biz Kıbrıs sorununa yoğunlaşmak zorundayız” diyen Talat, Kıbrıs sorununun devam ettiği sürece Türkiye İle ilişkiler de dünyayla ilişkiler de inişli çıkışlı olacağını belirtti.

Ülkemizde bölünmelerin yaşanacağını dile getiren Talat, “Şu an çok ciddi bölünmeler var ülkemizde. ‘Dik duranlar’ ile ‘Türkiye’nin her dediğini yapanlar’. Kıbrıs sorununun çözümünü iki devlet esasına dayandıranlar ile federasyon isteyenler gibi toplum çok ciddi bölünmeler yaşıyor. Bu bölünmeler gelecekte bize acı veren sonuçlar doğurabilir” dedi.

Güven yaratıcı önlemler hakkında da görüşlerini dile getiren Talat, iki taraflı güven yaratıcı önlem organize etmenin çok zor olduğunu kaydetti. Talat, telefonların bağlanmasının, sınır kapılarının açılmasının çok zahmetli olduğunu ifade etti.

“Ben hep tek taraflı adımların daha yararlı olacağını düşünüyorum” diyen Talat, örneğin okullarda artık yunanca dersinin daha görünür kılınabileceğini belirtti.