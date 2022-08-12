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Talat: Bu iş burada bitmedi

CTP Milletvekili Ongun Talat, sabaha yakın geçirilen Belediyeler Reformu Yasası'nın'ucube bir yasa' olarak nitelendirerek, 'bu iş burada bitmedi' dedi.

12 Ağustos 2022 Cuma 11:33
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Talat: Bu iş burada bitmedi


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Talat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 17 saat süren komite toplantısı...Ve sabaha karşı oy çokluğuyla geçirilen ucube bir yasa tasarısı...
Tabi ki bu iş burada bitmedi. Önce Meclis Genel Kurulu'nda, halkın huzurunda, bu tarihi hatayı en ince ayrıntısına kadar deşifre edeceğiz. Tasarının yasalaşması halinde ise Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurumuzu dosyalayacağız.

Endişeye mahal yok, her alanda direniş sürecek...

Bu dayatmacı zihniyet ise çok geçmeden yenilecek!!!"

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