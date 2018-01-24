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Talat: "Gazete yakmak da ne, bunu en son Hitler yapmıştı"

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı ve CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Ada TV'de yayınlanan "Söz Sizde" programına katılarak, Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
Talat: "Gazete yakmak da ne, bunu en son Hitler yapmıştı"
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KKTC İkinci Cumhurbaşkanı ve CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Ada TV'de yayınlanan "Söz Sizde" programına katılarak, Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtladı.

İşte Mehmet Ali Talat'ın açıklamalarından satır başları;

"BEN DE OY VERİRİM DEDİM AMA BUGÜN OY HAKKIM OLSA..."

"AKP ilk zamanlar Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdi. Bende bu AKP’ye oy veririm dedim. Ama bugün için oy hakkım olsa AKP’ye oy vermem. Kıbrıs sorunu bir beş yıl daha bekleyemez. Anastasiades büyük hayal kırıklığı. Hatta Hristofyas’tan daha kötü çıktı. Oysa ilk zamanlar öyle değildi. 2018 yılında masa öyle veya böyle yeniden kurulacak. Güneyde çözüm karşıtı biri başkan seçilirse artık neyin çözümünü yapacağız?

"TÜRKİYE BURADA KİMİN İKTİDAR OLDUĞUNA BAKMAZ"

7 Ocak seçimi sonrasında dörtlü koalisyon kurulursa, bu ülkeye iyi hizmetler yapabilir. Yeter ki uyum olsun ki o uyumu görüyorum. Türkiye burada kimin iktidarda olduğuna bakmaz. Türkiye hükümeti burada istikrar ve imzalanan protokellere uyacak hükümet ister.

Serdar Denktaş büyük baskı altında. Ama UBP ile hükümet kurarsa bu seçim de yok olur. Sanırım bunu farkında. CTP seçimlerde beklentinin altında kaldı. Bunu hem beklemiyordu, hem de hak etmedi. Parti içinde herkesin aynı görüşte olması mümkün değil. Ama partinin ortak görüşü kabullenilmeli. Her partinin disiplini ve ortak görüşü olur. Kişiler partiden bağımsız açıklama yapmamalı.

"AFRİKA GAZETESİNİN YAYININI BEN DE BEĞENMEDİM AMA..."

 Yaşanan olaylara baktığım zaman üzülüyorum. Bu halkın geleceğinden endişeliyim. Afrika gazetesinin yayınını bende beğenmedim. Ama gazete yakmak da ne, bunu en son Hitler yapmıştı. Bunlar da onların çömezleri. Kıbrıslı Türkler bunlara alışkın değil.

Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin arası hiç bu kadar açık olmadı. Buna sadece Papadopulos ve Lılikas sevinir.

Ben Rum tarafında saldırıya uğradım. Anastasiades polis müdürünü anında görevden aldı. Şimdi bizim polis müdürü derhal istlfa etmeli ya da görevden alınmalı. Polisin bilerek müdahele etmediğini bunun sebebininde Türkiye Cumhurbaşkanının açıklaması olduğunu düşünüyorum".

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sss 2018-01-24 11:11:32

Senin oyuna ihtiyacı yok reisin, onun seveni çok.

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Doğru Söz 2018-01-24 12:54:33

sss rümüzlu kişi başında reyiz ister. Kendi yolunu bulmaya kabiliyetli değil. Ortaçağ Avrupasındaki gibi.Evrim bu. Pat diye olmaz. Yavaş yavaş.Kınamayın. Allah'ın verdiğinden fazlası olmaz! Evrime bırakın.

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