Talat: “Ortadoğu’da yaşanacak sorunlar, KKTC’yi etkileyecektir”

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı.

Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada bu adımı "gecikmiş bir karar" olarak nitelendirdi ve "Sorunlarımızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek aşamayız" dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'e değerlendirdi ve bu kararın ardından Ortadoğu’da yaşanacak sorunların Türkiye Cumhuriyeti(TC) üzerinden KKTC’yi etkileyecek durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Trump’tan olumlu bir şey beklenemezdi”

Ortadoğu’da yaşanacak sorunların TC üzerinden KKTC’yi nasıl etkileyeceğinin şu anda bilinemeyeceğini belirten Mehmet Ali Talat, Trump’ın bu girişimi ile Ortadoğu’ya yeni bir ateş yaktığının ve zaten yanan ateşin fitilini ateşlediğinin bilindiğini ve gözle görülür olduğunu ifade etti.

Şimdiden gerginliklerin başladığına dikkat çeken Eski Cumhurbaşkanı Talat, “Trump’tan başka bir şey beklenemezdi, Trump yine dünyaya ABD olarak kötülük yaptı.” ifadelerine yer verdi. Ortadoğu’nun zaten ateşler içerisinde yandığını kaydeden Talat, bu tavrın ateşi körüklediğini ve körüklemeye devam edeceğini dile getirdi. Dolayısıyla Türkiye ile ortaya çıkacak gerginliklerin ne olacağının ve nasıl olacağının bilinemediğini ancak gerek İsrail-Türkiye, gerekse ABD-Türkiye arasında gerginliklerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu kaydeden Mehmet Ali Talat, dolaylı olarak KKTC’nin de bu durumdan etkileneceğini ifade etti.

“ABD’nin aldığı kararlar tüm dünyayı etkiliyor”

Eski TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sosyal medyada paylaştığı "ABD Başkanı Trump umarım Kudüs’le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz. Böyle bir kararın tüm İslam dünyasına karşı büyük bir provokasyon olacağını, iki devletli çözüm ihtimalini yok edeceğini ve küresel neticeler doğuracağını her barışsever ona anlatmalı.” İfadelerini değerlendiren Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Gül’ün ifadelerine katıldığını belirtti.

Trump’ın yapmış olduğu girişimin tehlikeli bir girişim olduğunu aktaran Talat, şimdiye kadar mümkün olmayan iki devletli çözümün de bu davranış ile sabote edildiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nin ‘süper güç’ olarak tanımlayan Mehmet Ali Talat, bundan dolayı ABD’nin aldığı kararların bütün dünyayı etkilediğini dile getirdi.