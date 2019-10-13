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Talat'tan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat , twitter hesabından ” Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır.Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var” paylaşımında bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 15:38
Talat'tan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Türk ordusunun Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

“Suriye’de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğu, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak önce IŞİD terörünü kabartıp sonrasında etnik kökenli pkk/pyd terör hareketlerini teşvik etmesi, bölgemizi kan gölüne çevirdi. 

Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var.”    

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TalatHaberKKTC
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