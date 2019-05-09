Talat'tan hükümetin istifasına ilişkin değerlendirme

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, tweeter hesabından yaptığı açıklamada hükümetin istifasını değerlendirdi. Talat" Bu filmi 2 Nisan 2016'da görmüştük" ifadelerini kullandı.

Bu filmi, 2 Nisan 2016'da görmüştük. O Cumartesi sabahı UBP Parti Meclisi hükümetten çekilmişti. Sonrasında kurulan hükümetin yaşattıkları hatırlandıkça irkiltiyor. Şimdi bakalım UBP ile kahve bile içmeyenler açısından aradan geçen bir yılı biraz aşan sürede kahveler demlendi mi?