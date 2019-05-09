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Talat'tan hükümetin istifasına ilişkin değerlendirme

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, tweeter hesabından açıklama yaptı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 11:01
Talat'tan hükümetin istifasına ilişkin değerlendirme
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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, tweeter hesabından yaptığı açıklamada hükümetin istifasını değerlendirdi. Talat" Bu filmi 2 Nisan 2016'da görmüştük" ifadelerini kullandı.  

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İşte Mehmet Ali Talat'ın açıklaması....

Bu filmi, 2 Nisan 2016'da görmüştük. O Cumartesi sabahı UBP Parti Meclisi hükümetten çekilmişti. Sonrasında kurulan hükümetin yaşattıkları hatırlandıkça irkiltiyor. Şimdi bakalım UBP ile kahve bile içmeyenler açısından aradan geçen bir yılı biraz aşan sürede kahveler demlendi mi?

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Talat
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vatandaş 2019-05-09 11:42:39

orası bilmem ama hp eğer ubp ile hükümet kurarsa kendi ipi kendisi boynuna asacak haberi olsun maliye bakanı istifa etmesi iyi olmadı ama serdar bey iyi bir maliye bakanı idi doların sterlinin uçması onun elinde değildi.

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cevap 2019-05-09 12:05:38 @vatandaş

senin serdar bey hırsızlığı ortaya çıkıyor diye zaman kazanmak için istifa etti ... iyi bakanmış

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yusuf 2019-05-09 12:06:53

kısır teke sus bi yahu ağzı var diye bu kadar boş konuşulmazki . sen denedin bi şey beceremedin sus artık

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vatandas 2019-05-09 12:49:15

Bir hırsız sadece serdar bey değilmi cevap bu memleket ne hırsızlar gördü şimdide onlar otursun bakalım hırsız varmı yokmu görsünler..

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