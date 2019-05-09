Talat'tan hükümetin istifasına ilişkin değerlendirme

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, tweeter hesabından yaptığı açıklamada hükümetin istifasını değerlendirdi. Talat" Bu filmi 2 Nisan 2016'da görmüştük" ifadelerini kullandı.
Bu filmi, 2 Nisan 2016'da görmüştük. O Cumartesi sabahı UBP Parti Meclisi hükümetten çekilmişti. Sonrasında kurulan hükümetin yaşattıkları hatırlandıkça irkiltiyor. Şimdi bakalım UBP ile kahve bile içmeyenler açısından aradan geçen bir yılı biraz aşan sürede kahveler demlendi mi?
orası bilmem ama hp eğer ubp ile hükümet kurarsa kendi ipi kendisi boynuna asacak haberi olsun maliye bakanı istifa etmesi iyi olmadı ama serdar bey iyi bir maliye bakanı idi doların sterlinin uçması onun elinde değildi.
senin serdar bey hırsızlığı ortaya çıkıyor diye zaman kazanmak için istifa etti ... iyi bakanmışBeğen (2) Beğenmedim! (1)
kısır teke sus bi yahu ağzı var diye bu kadar boş konuşulmazki . sen denedin bi şey beceremedin sus artık
Bir hırsız sadece serdar bey değilmi cevap bu memleket ne hırsızlar gördü şimdide onlar otursun bakalım hırsız varmı yokmu görsünler..