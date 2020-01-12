Talat: ‘Vefatının 8'inci yılında Rauf Denktaş'ı anlattı’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, vefatının 8'inci yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anlattı.

KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Talat Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en önemli figürlerinden biri olduğunu söyledi.

Denktaş'ın mücadelesine Dr. Fazıl Küçük ile başladığını, sonrasında ondan görevi devraldığını kaydeden Talat, Denktaş'ın Annan Planı gündeme gelinceye kadar Kıbrıs politikasını şekillendirdiğini vurguladı.

Talat, "Denktaş, Kıbrıs sorununu bir noktaya kadar getirmiş, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin tescilinde önemli roller üstlenmiştir." dedi.

Denktaş ile birçok siyasi süreci birlikte yaşadıklarını söyleyen Talat, "Sadece onun halefi olarak değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliği dönemim de dahil, onunla yaptığımız iş birlikleri, tartışmalar ve yürüttüğümüz politik kavgaları da düşünecek olursak, son dönemini Denktaş'la birlikte yaşamış birisiyim. Dolayısıyla kendisini çok iyi tanırım." diye konuştu.

"POLİTİK KAVGAMIZA RAĞMEN ARAMIZDA HİÇBİR ZAMAN CİDDİ BİR İNSANİ SORUN OLMADI"

Talat, Denktaş'ın son derece iyi, saygı ve sevgiyle davranan bir kişilik olduğuna işaret ederek "Bütün politik kavgamıza rağmen aramızda hiçbir zaman ciddi bir insani sorun olmadı. Olma eğilimi olduğunda ben veya o bir şekilde engelledik." ifadesini kullandı.

Rauf Denktaş'ın espri anlayışının üst düzey olduğunu söyleyen Talat, fotoğrafa çok düşkün olduğunu ve zaman zaman vatandaşla çektiği fotoğrafları onlara göndererek büyük bir jest yaptığını hatırlattı.

Talat, şunları kaydetti:

"Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları bana da yollardı. Teknolojiye de meraklı birisiydi. Onun yaşındaki birçok insanın akıllı telefonun ne olduğunu bilmediği zamanlarda tablet bilgisayardan bilgisayara birçok teknolojik aleti kullanırdı. Fotoğrafta da dijitale geçildiği dönemde hemen dijital kamera sahibi olduğunu hatırlıyorum. Dijital kamerayı önce ben almıştım, sonra o almıştı."