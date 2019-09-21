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Talia Tosun için donör çağrısı

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:53
Talia Tosun için donör çağrısı

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun’un acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

İngiltere doğumlu olan genç kadın için en iyi eşleşmenin Kıbrıs veya Orta Doğu kökenli biriyle olabileceği duyuruldu.

İnternet üzerinden; 16 – 30 yaş arasında, sağlık durumu iyi olan ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum veya Orta Doğu kökenli kişilere donor olmaları için çağrı yapıldı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ https://itech.media/swab-for-talia

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Anahtar Kelimeler:
TALİATosunDonörçağrıHaberKıbrıs
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Savaş Ferhat 2019-09-21 13:05:22

Merhaba
44 yaşındayım.Donör olmak isyerim
TC vatandaşıyım.Kıbrısta yaşıyorum
Gsm05488290310 .Benimlen irtibata geçebilirsiniz.
Umarım uyum olut

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