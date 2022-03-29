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Devlet Piyangosu çekildi!
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Talihli Lefkoşa’dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.125.000 Bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.

29 Mart 2022 Salı 09:15
47 Okunma
Talihli Lefkoşa’dan
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Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.125.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayilerinden Serdar Kumru tarafından satıldı.

DKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.125.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.125.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayilerinden Serdar Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, bugün (29 Mart 2022) itibarıyla satışa sunulacaktır.

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