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Talip Sancar'dan resmi açılış öncesi açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar resmi açılış öncesi açıklamada bulundu.

30 Mart 2022 Çarşamba 14:30
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Talip Sancar'dan resmi açılış öncesi açıklama
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Sancar;

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının önemine vurgu yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu denli değerli bir vakfın fahri tanıtım ofisinin açılması; Milli birliğimizin bütünleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Türk ulusunun güç birliğine ışık tutmuştur.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası karşılaşılan silah ambargosu Türk savunma sanayii'nin gelişiminde büyük bir rol oynamış ve savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasının önemi kavramıştır. Vakıf Büyük Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) arasında manevi bir bağ , bir gönül köprüsü oluşturmak suretiyle sağlanacak bağışlarla savunma sanayi şirketleri kurma amacıyla 26 Eylül   1987’de özel bir yasa ile kurulmuştur. 

Bu amaçla vefakar bağışçılarımızın değerli bağışlarıile birlikte kurulan Vakıf bağlı ortaklıkları; ASELSAN ,TUSAŞ ,ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN Türk savunma sanayiine milli ve yerli ürünlerin kazandırılmasında önemli katkılar sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmalarına büyük bir azimle kararlılıkla devam etmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım ofisinin  resmi açılışı bayramdan sonra TSKGV Genel Müdürü (E) Tümgeneral Sadık Piyade ve K.K.T.C Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' ın katılımları ile gerçekleşecektir. 

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