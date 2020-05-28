Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin balık restoranlarından biri olan Shell Wi Fish Restaurant’ın özel balıkçı teknesi dün akşam saatlerinde dev bir mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı.
Vinç ile restoranın önüne getirilen orkinosu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tam 300 kilo ağırlığında olan orkinos balığına büyük bir ilgi vardı.
Dev orkinos balığı şimdi Shell Wi Fish Restaurant’ta balık tutkunlarını bekliyor.
o balık hepinizden daha yakışıklı
MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVLAMAK YASAK DEĞİLMİYDİ. ?
ee kaç gündür orkinos avlamak yasaktır diye haber yapmıyormusunuz. avlanma yasağı başlamadı mı.
reklamcığı da yaptınız Shell wi nin. Yasak balık avına devam.
İnsan oğlu bu dünyadaki en zararlı yaratıktır!