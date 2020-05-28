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Tam 300 kilo!

Shell Wi Balık Restoranın balıkçı teknesinin ağlarına tam 300 kiloluk dev bir orkinos balığı takıldı

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:26
2619 Okunma
Tam 300 kilo!

Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin balık restoranlarından biri olan Shell Wi Fish Restaurant’ın özel balıkçı teknesi dün akşam saatlerinde dev bir mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı.

Vinç ile restoranın önüne getirilen orkinosu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tam 300 kilo ağırlığında olan orkinos balığına büyük bir ilgi vardı.

Dev orkinos balığı şimdi Shell Wi Fish Restaurant’ta balık tutkunlarını bekliyor.

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KIBRISLI 2020-05-28 10:40:25

o balık hepinizden daha yakışıklı

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VATANDAŞ 2020-05-28 11:29:40

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVLAMAK YASAK DEĞİLMİYDİ. ?

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ali 2020-05-28 12:30:23

ee kaç gündür orkinos avlamak yasaktır diye haber yapmıyormusunuz. avlanma yasağı başlamadı mı.

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Vatandaşş 2020-05-28 12:42:15

reklamcığı da yaptınız Shell wi nin. Yasak balık avına devam.

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ARDA 2020-05-28 12:45:24

İnsan oğlu bu dünyadaki en zararlı yaratıktır!

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