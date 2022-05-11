Tam 32 yangın bu sebepten çıktı!

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

01 Ocak – 09 Mayıs 2022 tarihleri arasında muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinden toplam 32 yangın çıkmış olup, bu yangınlar sonucu kuru otlar, 163 dönüm ekin, 94 adet balya yanmıştır. Bu yangınlar da toplam 340.750 TL maddi zarar meydana gelmiştir.

Yangınların bölgelere göre dağılımı;

Lefkoşa: 10, Gazimağusa: 8, Yeşilköy: 4, Girne: 3, Geçitkale: 3, Güzelyurt: 3, İskele: 1 şeklinde olmuştur.

01 Ocak – 09 Mayıs 2022 tarihleri arasında muhtemelen elektrik telleri ve trafolardan toplam 18 yangın çıkmış olup, bu yangınlar sonucu kuru otlar, 105.5 dönüm ekin, 74 adet balya yanmıştır. Bu yangınlar da toplam 355.150 TL maddi zarar meydana gelmiştir. Yangınların bölgelere göre dağılımı;

Lefkoşa: 6, Güzelyurt: 3,Çağlayan: 3, Girne: 2, Geçitkale: 2, Gazimağusa: 1 ve İskele: 1 şeklinde olmuştur.

01 Ocak – 09 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplam 217 yangın vakası meydana gelmiş olup, bu yangınların % 23’ü (50 adet) sönmemiş sigara izmariti ve elektrik telleri-trafolardan kaynaklanan yangınlardır. Toplam da 268.5 dönüm ekin, 168 adet balya ve kuru otlar yanmıştır. Bu yangınlar sonucu toplam 695.900 TL maddi zarar meydana gelmiştir.