“TAM ANLAMIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞUAN GÖRÜNEN TABLODA İMKANSIZ”

Amcaoğlu, “Okullarda tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçilebilmesi için 20 bin 500 kişinin aşı prosedürün tamamlanması gerekir. Şuan görünen tabloda bu imkansız” dedi.

Bakan Amcaoğlu BRT’de 14. Saat programına katılarak Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin ayağa kalkışının eğitim ve turizmle olabileceğine dikkati çekerek, eğitimde aşılanmanın öncelik olması gerektiğini söyledi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN 155 BİN 500 KİŞİ AŞILANMALI”

Amcaoğlu “21 yıldır siz hizmetler sektörüne teşvik verdiyseniz, tekrardan çarklarının dönebilmesinin koşullarını sağlamak zorundasınız. Bu ülkenin gerçeği hizmetler sektörünün çarklarını çevirmekten geçiyorsa muhakkak yüksek eğitimden başlatmak kaydı ile aşılama prosedürünü doğru şekilde planlamak. Okul öncesi, ilköğretim,orta eğitim, liselerin, meslek liselerinin tekrardan yüz yüze seyreltilmiş olsa bile eğitimen tekrar kavuşmasını sağlayarak, o aşılamayı strateji ile hayata geçirerek, 155 bin 500 kişiyi eğitim için ilk önce bu ülke sağlıklı bir ülkedir, bu ülkede eğitim yüz yüze devam edip, sürdürülebilir yapılabilecek noktadadır algısını oluşturmak gerek”dedi.

Amcaoğlu Ankara’daki temaslarında özel ereksinim çocukların materyal taleplerini ilettiklerini ve olumlu karşılandığını söyledi.

“17 ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN AŞILANMASI TALEBİMİZİ İLETTİK”

Bakan Amcaoğlu, “Önümüzde duran ve atacağımız adım açtığımız özel eğitim kurumlarında çalışanların aşılanmasıdır. Bunun için gerekli irtibatı Sağlık Bakanlığımız ile geliştirdik.Türkiye’de yapmış olduğumuz temaslarda da 17 özel eğitim merkezinde 672 öğrencimizin , 129 çalışan ve öğretmenimizin

aşılanması noktasındaki talebimizi ilettik. Bu talebimizi Sağlık Bakanına hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’dan özel gereksinim çocuklarımızın materyalı için talebimizi ilettik.En yakın zamanda bu ilgili materyallerin KKTC’ye ulaştırılacağı sözünü aldık”diye konuştu.

“KGS SINAVI İÇİN AKADEMİK TAKVİM HAFTAYA BELİRLENECEK”

Bakan Amcaoğlu, Kolej Giriş Sınavlarının ne zaman yapılacağına ilişkin önümüzdeki hafta ilgili sendikalarla yapılacak toplantı sonrasında bir karara varılacağını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Kolej öncesi 5. sınıfların önümüzdeki hafta yetkili sendikalar ve muhataplarla birlikte yapılacak olan toplantılarda akademik takvim son şeklini alacaktır. Sağlık Bakanlığı ile de istişare edildikten sonra. Hiçbirinin çocuğundan daha önemli değildir kolej sınavı. Aylardır çocuklarımız hazırlanıyor. Bir kaç gün sonra kolej sınavının ne gün yapılacağı, kolej sınavından önceki müfredatın veya telafisi yapılmak istenen konulardaki hazırlıkların ne olacağı rahatlıkla kendileri ile paylaşılacaktır”dedi.

“HEDEF 12. SINIFLARIN TAM ZAMANLI EĞİTİME GEÇMESİ”

12.Sınıfların 26-27 Haziran’da yapılacak olan üniversite sınavları nedeniyle tam zamanlı eğitime geçilebilmesi noktası ile ilgili ne yapılması gerektiği de gündemlerinde oluğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, “12. Sınıfların tam zamanlı eğitim yapması ve Nisan Mayıs ayında o 38 günlük eğitimi alabilmesi için koşulların sağlanması konuşulacak. Gerçekleştirilmesi için planlar net bir şekilde ortaya çıkarılacaktır”dedi.

Amcaoğlu, Yüksek öğrenimde uygulamalı fakültelerden mezun olacakların yüze yüze eğitime başlaması için gerekeni yerine getireceklerini de söyledi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, “Mart ayında başlayan birçok yüksek öğrenim kurumunda 21 üniversitenin teorik derslerin on-line olarak, uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan yüksek öğrenim gören ve aynı zamanda 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olacak olan öğrencilerin o yüze yüze eğitim kavuşması için gerekeni biz yerine getireceğiz. Bu konu ile ilgili öncelik olarak aşılamanın gerçekleşmesi için adım atılmasıdır”diye konuştu.

“TAM ANLAMIYLA YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞUAN GÖRÜNEN TABLODA İMKANSIZ”

Bakan Amacaoğlu, Nisan ayında açmayı hedefledikleri okullarda eğitimin bazı günler seyreltilmiş olarak yüz yüze ve on line olarak sürdürüleceğini açıkladı.

Amcaoğlu, “Nisan ayında nasıl eğitim yüz yüze seyreltilmiş olsa da ki bundan sonraki uzunca bir süre uzmanların da bize ifade ettiği gibi karma eğitim sistemi ile yani bir bölüm dersin seyreltilmiş ders programları ile yüz yüze bir bölümününde teorik olarak on line, BRTK’nın eğitim yayınları ile buradan desteklenecek bir modelde devamı düşünülmektedir. Tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçilebilmesi için 20 bin 500





BRT