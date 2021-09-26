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Tam Aşılı Kişilerin Kapılardan Testsiz Geçişi Yarın Başlıyor

Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki karşılıklı geçişlerde yarından itibaren, tam aşılı kişilerden PCR veya hızlı test istenmemesi uygulaması yarın başlıyor.

26 Eylül 2021 Pazar 14:33
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Tam Aşılı Kişilerin Kapılardan Testsiz Geçişi Yarın Başlıyor
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9 geçiş kapısında yarın sabahtan itibaren “turuncu seviye” uygulanacak. Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden koronavirüs (Kovid-19) testi istenmeyecek, aşı kartlarını göstererek geçiş yapabilecekler.

Geçişlerde, aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı Pirgo’da (Kato Pyrgos) ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecekler.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 23 Eylül tarihli toplantısında epidemiyolojik durumu değerlendirerek, yarın sabah saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında Seviye 2 olan “turuncu seviyenin” uygulanması kararı aldığını duyurmuştu.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içi geçişlerde “turuncu” seviyenin uygulanması kararına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, geçişlerde yarın sabah 8.00’den itibaren tam aşılı kişilerden test istemeyeceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, aşısız kişiler ise son 72 saat içerisine yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sonuçlarını beyan ederek geçiş yapabilecekler. Ancak aşısız 18 yaş altı öğrenciler ile Aşağı (Kato) Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçiş yapabilecekler.

4 HAZİRAN 2021’DE GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıs Rum tarafı Şubat 2020’de Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020’deki toplantısında tüm kara ve hava sınır kapılarının KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. 4 Haziran 2021’de ise 9 sınır kapısı, belli kurallar çerçevesinde yeniden geçişlere açılmıştı.

Ancak bu yıl Temmuz ayının ilk günlerinde, hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve delta varyantının tespit edilmesi, Kuzey ile Güney arasındaki geçişlerde bazı ek tedbirleri de beraberinde getirmiş ve 12 Temmuz’dan itibaren geçişler, Sağlık Teknik Komitesi tarafından seviye 3 yani koyu kırmızı seviyeye çıkarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tam Aşılı KişilerTestsiz Geçiş
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