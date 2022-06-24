Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı, şunları kaydetti:

Tam bir milli seferberlik yaşıyoruz. Binlerce yurdum insanı gönüllü olarak bu seferberliğe katkı koyuyor...

Kiminin elinde çapa, kiminin elinde balta. Kiminde ise çalışanlara dağıtmak için poşet poşet su...

Yurdum insanı bu işte...

Hani bir kıssa vardır. Nemrut Hz. İbrahimi vadi dolusu ateşte yakmak istemiş. Bütün canlılar ateşi söndürmek için seferber olmuş su taşıyorlarmış.

Bir karınca da ağzındaki su ile ateşe doğru giderken sormuşlar;"Bu kadarcık su ile bu ateşe ne katkın olur ki?"

"Biliyorum olmaz. Ama hiç olmazsa safım belli olsun" demiş.

Bütün klavye kahramanlarına inat safını belli edenlere selam olsun...