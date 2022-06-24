Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

Tam bir milli seferberlik yaşıyoruz!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede tam bir milli seferberlik yaşandığını kaydetti.

24 Haziran 2022 Cuma 21:29
239 Okunma
Tam bir milli seferberlik yaşıyoruz!
banner48

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı, şunları kaydetti:

Tam bir milli seferberlik yaşıyoruz. Binlerce yurdum insanı gönüllü olarak bu seferberliğe katkı koyuyor...

Kiminin elinde çapa, kiminin elinde balta. Kiminde ise çalışanlara dağıtmak için poşet poşet su...

Yurdum insanı bu işte...

Hani bir kıssa vardır. Nemrut Hz. İbrahimi vadi dolusu ateşte yakmak istemiş. Bütün canlılar ateşi söndürmek için seferber olmuş su taşıyorlarmış.

Bir karınca da ağzındaki su ile ateşe doğru giderken sormuşlar;"Bu kadarcık su ile bu ateşe ne katkın olur ki?"

"Biliyorum olmaz. Ama hiç olmazsa safım belli olsun" demiş.

Bütün klavye kahramanlarına inat safını belli edenlere selam olsun...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Çöplüğü'nde yangın!
İskele Çöplüğü'nde yangın!
İstenilen sonucu alamamak üzücü
İstenilen sonucu alamamak üzücü
1 saat içinde 1 kilometrekarelik alan yandı
1 saat içinde 1 kilometrekarelik alan yandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim