TAM GÜN EĞİTİM VE KAMU YAZ SAATİ AYARLAMASI'NIN KARŞILIĞINI KİM ÖDEYECEK?...DEVLET Mİ?...HALKI MI?...



Tam gün eğitime adım adım geçileceğini, bunun yanı sıra yaz döneminde kamu saatlerinde de ayarlama yapılacağı açıklamalarını yaptılar.

Tabi bunun diğer adı protokolü uygulama!

Peki soruyoruz şimdi...

*Tam Gün eğitim için her şey tamamlanıdı veya tamamlanacak mi?...

*Kamu yaz çalışma saatleri muhtemeldir tam güne geçilecek. Peki bunun için hazırlıklarınız yapıldı mı? ...

*Tam Gün çalışma ve eğitimle ülkenin fazladan harcayacağı, elektirk, akaryakıt ve bir çok gideri de karşılamaya hazır mısınız?...

Tam gün non-stop çalışma sistemi için devletin her türlü gidere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Daha çok elektirk gideri haliyle yakıt, akasından krtasiye malzemesi, onun arkasından tarfik sistemi böyle saya saya bir çok gideri sayabiliriz.



İşte bunlara sırlanacak sahip çıkacak mısınız? Yoksa yine hem çalışıp hemde devlet giderini vatandaş mı ödeyecek?

Örneğin daha fazla çalışma saati uygulaması ile kullanılan yakıt eskiye göre fazla olacaktır. Yeterli yakıtı sağlayacak mısnız? Yoksa yakıt sorununa zam yaparak mı çare bulacaksınız?

Daha fazla eğitim saatini uygulayarak, dershaneler artık kapataılacak mı? Tam gün uygulaması için halihazırda altüst olan trafik için bir uygulama veya çare düşündüz mü? Yoksa herkes başını çaresine bakacak mı?



Uygulamaya koymak istenilen sistemin önceden külfet olabilecek her şeyin hesaplarını yapmak öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanının da hiç bir şeklide mağdur olammaı için, giderlerin fazlalığının vatandaşın cebine yüklenerek karşılanmaması, konusunda çalışmaların yapılmasına şimdiden başlanmalıdır.

Çünkü biliniyor ki, her şeyin bedelini her zaman halk ödemiştir. Elektriksiz de kalmıştır, akaryakıtsız da kalmıştır, sussuz da kalmıştır. Devleti aşan hiç bir şey olmaması gerekiyorken, her daim halkın cebinden çıktı tüm açıkların karşılığı.

Ayrıca bu sistemin hayata geçmesi ile birlikte, kreş, dershane ve kliniğe sahip doktorlar ne olacak? Hastane de görev yapıp, kendine ait kliniğe saat 17.00'den sonra mı görev yapacak? Yoksa kendi içinde kamuyu da ikiye mi böleceksiniz?

Bazı sistemleri hayata geçirmek için, devlet nezinde her şeyin tastamam olması. Fazladan yapılacakları karışlayacak kadar güçlü olmalıdır. Geçilecek demekle olmuyor. Ekonomi'nin bu denli çöküşte olduğu dönemde tam gün eğitimde çocuğunun haracama ve giderini iki katı olacağının hesaplarını yaptınız mı? Bunun için devlet olarak maaşlara dokunuşlar da yapmak hesaplarınızın içinde var mı?

Yani kısacası , açıklama yaptığınız her sistem değişikliği nedense halk tarafından bir şeylerin zemini ve planı olarak algılanıyor. Çünkü "BİZ BUNU YAPIYORUZ FAKAT HALK İÇİN DE BUNU YAPMAYI PLANIYORUZ " açıklamalarınız asla olmadı. Her şey halkın cebinden, zamanından, yaşamından alınarak yapılmıştır bu güne kadar.

Evet kusura bakmayın tamda durumunuz bu ne yazık ki.

Fazladan eletirk

Fazladan kağıt

Fazladan tarfik

Fazladan yemek

Fazladan okul servisi

Fazladan olacak her şeyi devlet olarak karşılacak gücünüz varsa, hay hay buyurun sisteminizi uygulayın. Ama yok bunların hepsini vatadandaşın karşılacaksa önce MAAŞ sistemini değiştirin sonra sistemi uyğularsınız.

Kolaylıklar sizlere....

Sabır halka....

KARAKUŞ