Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116649
ALTIN
158.803
DOLAR
3.7645
STERLİN
5.0944
EURO
4.5292
Muz yediyseniz bu ilacı sakın kullanmayın
Muz yediyseniz bu ilacı sakın...
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne...
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Sarışınları beğeniyor ama esmerlerle evleniyorlar!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
banner37
banner34

Tam teçhizatlı uyuşturucu serası

banner35

KKTC’ye okumaya gelen Enes Kılınç, uyuşturucu bitkisi ziraatçiliğine soyundu. Kılınç’ın evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası bulundu...

04 Ocak 2018 Perşembe 10:24
Tam teçhizatlı uyuşturucu serası
banner10

Halkın Sesi gaztesinden Gamze Pir Bayku'un haberine göre; Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün aldığı ihbar üzerine Enis Kılınç’ın evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası buldu. Yatak odasındaki dolap içerisinde özenle ve profesyonelce muhtelif boylarda 7 kök Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitki yetiştirdiği tespit edilen zanlı Enes Kılınç tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde bitkisi ziraati” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kılınç aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 2 Ocak tarihinde alınan bir bilgide zanlı Enes Kılınç’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu adrese gidilerek zanlının tespit edildiğini belirten Enginer, evde yapılan aramada zanlı Kılınç’ın yatak odasındaki dolap içerisinde 5 adet yarım pet şişe ve 2 karton kap içerisinde ekilmiş boyları 36 cm, 38 cm, 41 cm, 43 cm, 43 cm, 56 cm ve 62 cm olan Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunduğunu açıkladı. Enginer, yine zanlı Kılınç tarafından  konu bitkilerin doğal ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla dolap içerisine dizayn edilmiş 2 adet florasan ampül, 1 ade projektör, dolap içerisine yansıma yapılması için sarılan folyo, araç güneş koruyucuları, 1 adet termometre, bitkilerin karbondioksit ihtiyacını gidermek amacıyla yapılan toplam 6 adet küçük pet şişe kesilerek içerisine su, pak maya ve şeker konan kaplar, 1 adet buhar makinesi, 1 adet küçük vantilatör, kullanılan adaptörler, 1 adet sıvı gübre, çiçek toprağı ve konu bitkilerin köklerinin oksijen alması amacıyla kullanılan zirai ilacın bulunarak emare alındığını açıkladı. Yine ayni oda içerisinde masa üzerinde, konu bitkiler üzerinden kesilen 2 adet Hintkeneviri bitkisi yaprağı olduğuna inanılan yaprak ve dolap üzerinde Hintkeneviri tohumlarının da bulunduğunu belirten Enginer, tahkikat maksatlı emare olarak alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Enginer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Enes Kılınç’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 04.01.2018 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim