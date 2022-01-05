Tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 229 kişi taburcu edilmiştir.
357 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 222 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 720
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703
Toplam Vaka Sayısı: 38.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4318
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5390
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105906