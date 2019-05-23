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Tamaz 1 gün tutuklu kalacak

23 Mayıs 2019 Perşembe 21:13
Tamaz 1 gün tutuklu kalacak
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Girne’de H.S. isimli şahıstan arazi satın alacağı gerekçesiyle aldığı 26 bin TL parayı çaldığı iddia edilen Mehmet Tamaz tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının sahtekârlıkla para temini suçundan tutukladığını söyledi.  Polis, zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah ile konuşup,  H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S . isimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.

Zanlının önceki gün H.S.’nin şikâyetçi olmasıyla tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis,  Tamaz’ın sorgusunda aldığı parayı arazi sahibinin kardeşine verdiğini öne sürdüğünü aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet TamazMahkemeHaberGündemKıbrıs
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Kemal 2019-05-23 21:20:54

TamaZ tamaZ

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