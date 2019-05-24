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Tamaz, 3 gün daha tutuklu kalacak!

24 Mayıs 2019 Cuma 19:05
Tamaz, 3 gün daha tutuklu kalacak!
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Girne’de H.S. isimli şahıstan arazi satın alacağı gerekçesiyle aldığı 26 bin sterlin parayı çaldığı iddia edilen Mehmet Tamaz bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının sahtekârlıkla para temini suçundan tutukladığını söyledi.  Polis, zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah ile konuşup,  H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S. isimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.

Zanlının H.S.’nin şikâyetçi olmasıyla tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis,  Tamaz’ın sorgusunda aldığı parayı arazi sahibinin kardeşine verdiğini öne sürdüğünü aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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