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Taner Yolcu bir ilke imza

Taner Yolcu bir ilke imza atarak, kullanıma hazır duvar paneli üretip “DUVARPANEL” markasına tüm testleri geçtikten sonra patent almayı başardı.

31 Mart 2018 Cumartesi 11:16
Taner Yolcu bir ilke imza

Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Taner Yolcu bir ilke imza atarak, kullanıma hazır duvar paneli üretip “DUVARPANEL” markasına tüm testleri geçtikten sonra patent almayı başardı.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda müteahhit – mimar olan Taner Yolcu, Kıbrıs’ta 1958 yılından beri ilk defa bir yapı elemanına PATENT aldı.

Yolcu, Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleşen patent olayının önemine vurgu yaparak, ülkemizde bir ilk gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirdi.

Yolcu, iki yıl boyunca gözlemlere dayalı bir çalışma yürüttüklerini ve uzun bir gözlem sonucunda kullanıma hazır duvar paneli üretip DUVARPANEL markası ile sertifika, doküman ve fiziksel test işlemlerini tamamladıklarını belirtti. İsviçre’de uluslararası patent müracaatı yaparak, benzer konu ile uğraş veren 2 Amerikan, 1 Fransız, 1 Kanada ve 1 de İspanyol firmalarıyla yarışarak, uzun uğraştan ve araştırmalardan sonra ürünün üstün yeterliliğini kabul ettirdiğini vurguladı.

Yolcu, tüm PCT ülkelerinde (AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LI,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR) toplam 38 ülke geçerli olan uluslararası Patent almaya hak kazandığını belirterek, bunun Kıbrıs’ta ilk olduğunu söyledi.

Patent sertifikası European PatentOffıce tarafından, EP 3177780  Aralık 2017 tarihinde yayınlandı.

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