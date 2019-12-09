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Tanesi 400 TL Erhürman reddetmişti, Tatar dağıtıyor

Tatar, geçmiş hükümet döneminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın reddettiği dairelere başbakanın resminin asılması için gereken kaynağı onayladı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 15:43
Tanesi 400 TL Erhürman reddetmişti, Tatar dağıtıyor

Ülkede ekonomik tasarruf konuşula dursun Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, geçmiş hükümet döneminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın reddettiği dairelere başbakanın resminin asılması için gereken kaynağı onayladı.

Devlete yaklaşık 200 bin TL’ye patlayacak bu değişiklik için Başbakan Tatar’ın onay verdiği ifade ediliyor. Tanesi yaklaşık 400 TL’ye mal olacak yeni Başbakan Ersin Tatar fotoğraf ve çerçeveleri devlete ek gider olacak. 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Başbakanlık yapan Tufan Erhürman aynı konuyu reddetmiş ve devlete ek külfet getirilmemesi için fotoğraflarının devlet dairelerine asılmasını istememişti.

Son Güncelleme: 09.12.2019 15:52
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberTatar400200 BinErhürmman
Yorumlar
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KIBRISLI 2019-12-09 16:05:12

yanına da kıbrısın gerçek sahiplerinin resmini asmak lazım(karpaz eşeklerinin) bütçe ayırmak lazım

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BOB MARLEY 2019-12-09 18:00:29

ortalık garagöz doldu

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Kemal A 2019-12-09 18:37:36

Gercekten bu memleketten ve ne yazık kıbrıslı olmaktan usandım usandım.30 maaş alan insanlar sabah sıfır araba alıp akşam tatile uçam işci sınıfı gözüken devlet yaması herifler.Saçma salak 2+2 kaç eder bilmeyip bakanın sağ kolu olanlar.Lanet olsun bu düzenede memurunada devletinede salak salak bakan halkada.Artık bende bu memleketten usandım sadece dedikodu ve mal mal bakan bir halkımız var bu KKTCde

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Hasan Nihat Erduran 2019-12-09 20:02:06

Tufan hoca doğru yapmış...Bakanlıklara yeterli,bence!

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