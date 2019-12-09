Tanesi 400 TL Erhürman reddetmişti, Tatar dağıtıyor

Ülkede ekonomik tasarruf konuşula dursun Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, geçmiş hükümet döneminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın reddettiği dairelere başbakanın resminin asılması için gereken kaynağı onayladı.

Devlete yaklaşık 200 bin TL’ye patlayacak bu değişiklik için Başbakan Tatar’ın onay verdiği ifade ediliyor. Tanesi yaklaşık 400 TL’ye mal olacak yeni Başbakan Ersin Tatar fotoğraf ve çerçeveleri devlete ek gider olacak. 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Başbakanlık yapan Tufan Erhürman aynı konuyu reddetmiş ve devlete ek külfet getirilmemesi için fotoğraflarının devlet dairelerine asılmasını istememişti.