"Tanınma çağrısı egemen eşitlik politikasının bir devamı"

Bakan Ertuğruloğlu ilk olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM genel Kurul toplantısında yaptığı “ tanınsın” çağrısının göz ardı edilemeyecek ve ciddiye alınması gereken bir çağrı olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “o gün bir

tarih yazılmıştır” dedi.

Ertuğruloğlu, yapılan çağrıya sevinenler olduğu gibi küçük bir zümre dahi olsa üzülenlerin de olduğunu belirterek, bunun anlaşılır bir durum olmadığını kaydetti.

“Bir insanın kendi devletinin tanınmasını talep etmesinin bir yanlış olduğunu düşünebileceğini ben şahsen düşünemiyorum” diyen Bakan Ertuğruloğlu, bunun mantıksal bir tarafı bulunmadığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, bugüne kadar ’nin tanınmasına ilişkin resmi bir politika bulunmadığına işaret ederek, müzakere sürecinin 2017’de Crans Montana’da yaşadığı çöküşün ardından Türk tarafının egemen

eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde izlediği politikanın bir devamı olarak tanınma çağrısı yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “bir devletin egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescili, tanınma değildir de nedir? Açık tanınma talep etmeden tanınmayı gündeme getiren bir politkayla

2017’den beridir bir siyaset güdülüyordu” dedi.

Siyasi muhaliflerinin “gerçekleşmeyecek politikalar gündeme getiriyorsunuz” eleştirisinde bulunduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, bu eleştirilere “önce siz kendi devletinizi tanıyın, tanımanın gereklerini

yapın, sonra başkalarının bu devleti tanıyıp tanımamasını değerlendirme noktasına gelirsiniz. Önce siz görevinizi yapın. Bu devlet sizin de devletinizdir. Hepimizin devletidir, bu devletin tanınması

hepimiz için gereklidir” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun değindiği bir diğer konu ise, Amerikan Ordusu’nun Güney Kıbrıs’taki faaliyetleri ve buna bağlı olarak BM Kıbrıs Barış Gücü’nün bundan sonraki pozisyonu oldu.

Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasının ardından Amerikan Ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun giriştiği ortaklığa işaret eden Ertuğruloğlu, “bu duruma anlayış göstermemiz söz konusu olamaz, biz de gereğini yapacağız” dedi.

Ertuğruloğlu, New York temasları sırasında görüştüğü BM Genel Sekreter Yardımcısı’na bir anlaşma metni sunduğunu ifade ederek, topraklarının Rum tarafının onayı ile görev yapabilecekleri topraklar olmadığını anlattıklarını söyledi.

BM Barış Gücü’nün topraklarında görev yapabilmesi için makamlarından izin alması gerektiğini dile getiren Ertuğruloğlu, bunu içeren belgeyi Genel Sekreter Yardımcısı’na sunduğunu kaydetti.

Bakan Ertuğruloğlu, “olumsuz cevap gelirse alınması gereken kararları almaktan asla çekinmeyeceğiz. Barış Gücü’nün faaliyetleri kısıtlanır mı yoksa sonlanır mı, günü gelince göreceğiz” dedi.

Kendilerine karşı bir düşmanlık yapıldığı algısına kapılmamalarını BM yetkililerine açıkça söylediklerini aktaran Ertuğruloğlu, ancak yıllardır iyi niyetle verilen izinle süren misafir pozisyonunun sona erdiğini

vurguladı.