Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
banner107

“Tanışkan Projesi” KKTC’de tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü, “Tanışkan Projesi”, teknoloji meraklısı çocuklar ve gençlere tanıtıldı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 14:19
0 Okunma
“Tanışkan Projesi” KKTC’de tanıtıldı



Yunus Emre Enstitüsü tarafından çocukların yapay zekâ ve NFT gibi çağdaş teknolojileri kullanarak, sanat eserleri üretebilmesi amacıyla hayata geçirilen “Tanışkan Projesi”, 24-25 Aralık tarihlerinde Lefkoşa Grand Pasha Otel’de teknoloji meraklısı çocuklar, gençler ve aileleriyle buluşuyor.

Proje, dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyarak, hem çocuklarla gençleri yeni teknolojiyle tanıştıracak hem de dünya çapında Türkçe dijital içeriklerin üretilmesine yönelik katkı sağlayacak.

Yapay zekâ ve NFT gibi yeni teknolojiler ile yeni hikâyeler oluşturulması için imkân sağlayan Tanışkan Projesi, kadim hikâyelerde yer alan değerlerden hareketle geçmiş ile gelecek arasında kurulabilecek bağlantılar için yeni fırsatlar oluşturuyor. Proje kapsamında yapay zekâ aracılığıyla Yunus Emre’nin insanlığa mal olmuş şiirleri resmedilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolunu kaybeden muflon Lefke sokaklarında görüntülendi
Yolunu kaybeden muflon Lefke sokaklarında görüntülendi
En çok yağış Çamlıbel'de kaydedildi
En çok yağış Çamlıbel'de kaydedildi
Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlardan dostluk ziyareti
Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlardan dostluk ziyareti








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim